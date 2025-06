Democrata Ocasio-Cortez pede impeachment de Trump após ataque não autorizado ao Irã

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez pediu um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump por atacar o Irã sem a "autorização" do Congresso dos Estados Unidos. O pedido foi feito por meio de uma postagem na sua rede do X.

O movimento difere do senador democrata John Fetterman, da Pensilvânia, um defensor declarado de Israel, que também se juntou aos republicanos congressistas e elogiou os ataques ao Irã. "O Irã é o maior patrocinador mundial do terrorismo e não pode ter capacidades nucleares", postou.

Já o representante de Connecticut, Jim Himes, o principal democrata no painel de inteligência da Câmara, postou no X após o anúncio de Trump: "De acordo com a Constituição que ambos juramos defender, minha atenção a este assunto vem antes das bombas caírem. Ponto final."