Decoração de Halloween com esqueletos no pole dance incomoda prefeitura

A decoração de Halloween no jardim de Angela Nava, moradora de Richmond (Texas, EUA), incomodou até a prefeitura. Isso porque a mulher colocou alguns esqueletos fazendo pole dance. A decoração foi classificada como “inapropriada” e com “posições ofensivas”.

Angela explicou que sua ideia era criar uma atmosfera de clube adulto, trocando as posições dos esqueletos “dançarinos”. “Todos nós tivemos um ano terrível. Se isso [a decoração] traz um pouco de alegria para alguém, então estamos fazendo tudo certo”, disse.

A mulher não recebeu nenhuma reclamação direta dos vizinhos, então resolveu desafiar a ordem de retirada. “Todos me apoiaram incrivelmente. Meus vizinhos adoram”, garantiu.

“No começo, pensei: Ok, eu vou tirar isso. Vou obedecer. Vou tirar e não faço mais isso. Mas então recebi tanto apoio no Facebook que disse: Esqueça. As pessoas estão se divertindo muito com isso e adoram, vou continuar fazendo”, finalizou a mulher.