De volta aos anos 90: confira 10 fatos marcantes da década; ano do bi de Ayrton Senna

Em outubro de 1990, os brasileiros vibraram com o bi de Ayrton Senna na Fórmula 1, mas choraram pela eliminação do Brasil para a Argentina na Copa do Mundo. Esses e outros fatos fizeram a década ser um marco no mundo, com vários acontecimentos históricos e tecnológicos, como a Reunificação da Alemanha e o lançamento do telescópio espacial Hubble. Pensando nesses fatos, o Oliberal.com separou 10 episódios que ocorreram no ano que o ídolo das corridas venceu seu segundo campeonato mundial, confira.

Filme Ghost - Do Outro Lado da Vida

Demi Moore e Patrick Swayze em Ghost. (Reprodução)

O sucesso de bilheteria e de exibição na Sessão da Tarde teve sua estreia em novembro de 1990. O rendimento foi tão grande que o filme conseguiu cinco indicações ao Oscar.

Estreia da MTV

A MTV marcou a adolescência da década de 90. (Reprodução)

Não é novidade que a MTV marcou a adolescência de muitos brasileiros. Mas foi só na década de 90, no dia 20 de outubro, que o canal entrou ao ar. O primeiro clipe exibido pela emissora foi "Garota de Ipanema", na voz de Marina Lima. Relembre:

Morte de Cazuza

O Brasil perdeu o lendário Cazuza (Reprodução)

O cantor Cazuza morreu em julho de 1990, aos 32 anos. O astro deixou um acervo de 126 canções gravadas em apenas 9 anos de carreira. Relembre o sucesso "O Nosso Amor A gente Inventa".

Escolinha do Professor Raimundo

Chico Anysio divertiu os brasileiros na pele de professor Raimundo. (Reprodução)

O programa de humor estreou na televisão brasileira em 1990, apesar de já existir como um quadro desde 1952. No elenco, nomes com Costinha (Seu Mazarito), Lug de Paula (Seu Boneco), Orlando Drummond (Seu Peru), Rogério Cardoso (Rolando Lero), Rony Cócegas (Galeão Cumbica), Sérgio Mallandro, Zezé Macedo (Dona Bela) trouxeram boas gargalhadas para o público.

Primeira versão de Pantanal

Cristiana Oliveira deu vida a Juma na primeira edição da novela Pantanal. (Reprodução)

A primeira edição de Pantanal foi ao ar em de 1990, na Rede Manchete. Escrita por Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Jayme Monjardim, Carlos Magalhães, Marcelo de Barreto e Roberto Naar, a novela explodiu a audiência da emissora e trouxe ao estrelato nomes como Cristiana Oliveira e Marcos Palmeira. Recentemente, a TV Globo adaptou a trama, com novos atores e diretores.

Corinthians campeão brasileiro

Os corinthianos comemoraram o primeiro título de Campeão Brasileiro (Reprodução)

Em 1990, o Corinthians ganhou sua primeira taça como Campeão Brasileiro após derrotar o São Paulo na final.

Fernando Collor de Mello presidente

O mandato de Fernando Collor foi marcado por muita polêmica envolvendo corrupção. (Reprodução)

Foi na década de 90 que Fernando Collor de Mello se tornou o primeiro presidente eleito após o regime militar. No entanto, o político teve seu pedido de impeachment aprovado pela Câmara e renunciou ao cargo em 1992.

Reunificação da Alemanha

A divisão entre Alemanha Ocidental e Oriental aconteceu na década de 90. (Reprodução)

A Alemanha colocou um fim na divisão entre o lado oriental e ocidental instaurado após a Segunda Guerra Mundial na década de 1990. Relembre:

Lançamento do telescópio Hubble

O telescópio Hubble segue em atividade até os dias atuais. (Reprodução)

O telescópio espacial Hubble foi lançado em abril de de 1990 e segue em atividade até os dias atuais. O objeto é o grande responsável por dar uma nova visão do universo à civilização humana.

Copa da Itália

O Brasil chorou com a eliminação da seleção na Copa do Mundo da Itália. (Reprodução)

Só quem chorou sabe. A seleção brasileira perdeu para a Argentina na Copa do Mundo durante as oitavas de final. Apesar dos hermanos eliminarem os brasileiros, a Alemanha Ocidental foi campeã do torneio naquele ano. Veja:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)