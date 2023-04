De forma acidental, Rússia bombardeia seu próprio território; assista

A Rússia realizou um bombardeio acidental em seu próprio território, na cidade de Belgród, durante um treinamento militar. O incidente ocorreu quando um avião de guerra lançou bombas em uma área designada para testes, mas acabou atingindo um campo de treinamento militar localizado nas proximidades.

VEJA MAIS

De acordo com as autoridades russas, não houve vítimas humanas no incidente, mas o campo de treinamento militar sofreu danos significativos. As autoridades também afirmaram que já iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente.

O incidente aconteceu em meio às tensões crescentes entre a Rússia e seus vizinhos ocidentais, com a escalada de conflitos na Ucrânia e a intensificação das sanções econômicas contra o país. O incidente em Belgród levantou questões sobre a segurança dos exercícios militares na Rússia e sobre a habilidade das forças armadas russas em conduzir operações com precisão.