Cuba sofre novo apagão geral

O sistema elétrico nacional de Cuba caiu na madrugada desta quarta-feira (4.12) devido a uma falha em sua principal usina termelétrica, o terceiro apagão geral no país em menos de dois meses, informou o Ministério de Minas e Energia.

"Às 2h08 desta manhã, houve uma desconexão do Sistema Elétrico, SEN, quando a usina termelétrica Antonio Guiteras saiu do ar devido a um disparo do sistema automático", afirmou o ministério no X, acrescentando que estava "trabalhando no processo de restauração" do serviço.

A falha ocorre após outra interrupção generalizada em 6 de novembro, quando o furacão Rafael causou uma interrupção no sistema que durou vários dias. Poucas semanas antes, em 18 de outubro, outra falha na mesma usina termelétrica na província de Matanzas, vizinha de Havana, provocou um apagão de quatro dias em todo o país.

O país de 10 milhões de habitantes tem um sistema desgastado de oito usinas termoelétricas obsoletas que precisam de manutenção constante. O sistema também é composto por geradores e algumas usinas flutuantes alugadas por Cuba de empresas turcas, que requerem combustível importado que está em falta na ilha.

Desde os dois apagões anteriores, a população sofreu vários cortes de energia, em algumas províncias quase o dia todo, devido ao déficit crônico na geração de eletricidade.

Em setembro de 2022, a ilha já havia enfrentado um apagão generalizado devido à passagem do furacão Ian. Cuba enfrenta a pior crise econômica dos últimos 30 anos, em meio à escassez de alimentos, remédios, combustível e inflação galopante.