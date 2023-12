Cristina Kirchner é vaiada e mostra dedo do meio na posse de Javier Milei

Ao chegar ao Congresso da Argetina para a posse do presidente eleito, Javier Milei, a então vice-presidente argentina Cristina Kirchner expressou o descontentamento com as vaias que recebia, mostrando o dedo do meio em resposta aos gritos contra ela de apoiadores de Milei. As imagens, captadas pelo canal argentino TN, revelam o momento de tensão antes da cerimônia. Veja!

Cristina Kirchner, que desempenhou o papel de conduzir a cerimônia de posse de Milei, ocupando os cargos de vice-presidente e presidente do Senado, protagonizou esse episódio enquanto se dirigia ao evento.