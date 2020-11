Crianças têm anticorpos diferentes dos adultos, aponta estudo

Estudo da Universidade de Columbia, Estados Unidos, publicado nessa quinta, 5, aponta que crianças e adultos produzem diferentes tipos e quantidades de anticorpos para combater o Sars-CoV-2, o vírus que causa a covid-19. O estudo encontra uma resposta ao fato de que a maioria das crianças elimine com mais facilidade o vírus do organismo.

"Nosso estudo fornece uma análise aprofundada dos anticorpos do Covid-19 em crianças, revelando um forte contraste com o que ocorre nos adultos", disse, em nota a imunologista da Universidade de Columbia Donna Farber, que liderou o estudo. “Em crianças, o curso infeccioso é muito mais curto e provavelmente não tão disseminado como em adultos. Elas podem eliminar este vírus com mais eficiência sem precisar de uma forte resposta imunológica tão intensa para se livrar dele".

"Esta é uma infecção nova para todos", explica Donna Farber, "mas as crianças têm uma adaptação única ao encontrar um patógeno pela primeira vez. É para isso que o sistema imunológico delas foi projetado. As crianças têm muitas células de defesa ingênuas que são capazes de reconhecer todos os tipos de novos patógenos, enquanto as pessoas mais velhas dependem mais das memórias imunológicas. Não somos tão capazes de responder a um novo patógeno como as crianças".