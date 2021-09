Criança morre de covid-19 após mãe se negar a tomar vacina e testar positivo

Uma menina de 4 anos foi mais uma vítima fatal da covid-19. A pequena Kali Cook morava em Bacliff, no Texas, (EUA), morreu na última terça-feira (7), em decorrência da doença. A mãe da criança, Karra Harwood, se negou a tomar a vacina e testou positivo para o coronavírus. As informações são da Revista Crescer.

O jornal local, The Daily Galveston County, noticiou que o estado clínico da menina piorou rapidamente. “Ela era tão engraçada e atrevida”, disse a mãe da menina. “Ela não era uma garotinha normal. Ela preferia brincar com minhocas e sapos do que usar arcos. Ela era tão bonita e cheia de vida", completou Karra.

“Acabei pegando a covid e fui diagnosticada na segunda-feira (6)”, relatou a mulher. “Eu voltei para casa e estava isolada. Tentei ficar longe dela e não queria que ela e meus outros filhos pegassem", disse.

A mãe da menina ressalta que a filha não tinha diagnóstico de distúrbios imunológicos ou outras comorbidades. No entanto, Kali tendia a ficar mais doente que seus irmãos.

A menina piorou na madrugada de terça-feira (7), quando a mãe percebeu que ela estava com febre. A menina ela foi medicada, mas, no início da manhã, Kali acabou falecendo. "Ela morreu dormindo", disse a mãe.

Karra afirmou que não tinha se vacinado. “Eu era uma das pessoas que eram contra, eu era contra”, disse ela. "Agora, eu gostaria de nunca ter sido".

Ainda não se sabe onde a criança pode ter sido infectada. Autoridades de saúde locais afirmara não acreditar que Kali foi contaminada na escola. Autoridade de saúde local do condado de Galveston, Philip Keiser, afirmou que o rastreamento de contatos realizado pelo distrito de saúde mostrou que nenhum aluno ou adulto que estiveram em contato próximo com a garota havia testado positivo para o vírus.