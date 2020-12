Criança com covid tem derrame e fica com corpo parcialmente paralisado

Uma criança de apenas 3 anos, do Missouri, nos Estados Unidos, sofreu um derrame e ficou com parte do corpo paralisada. Como o caso é incomum em crianças, fizeram vários exames e detectaram a presença do coronavírus, que tem como uma das consequências problemas de coágulo, especialmente em adultos.

De acordo com um relatório da KSN-TV, afiliada da NBC, Colt Parris, o menino vítima do derrame, foi levado ao Hospital Infantil da Universidade de Missouri na semana passada depois de ter parado de se alimentar.

"Percebi, na quarta-feira (23), que a fala dele também estava um pouco estranha, mas, honestamente, pensei que ele estava com muita dor e cansado", disse a mãe, Sara Parris. "Então, fui entregar a ele seu boneco e percebi que ele não usou seu braço dominante para agarrá-lo. Ele estendeu a mão para agarrar seu coelho e, novamente, eu sabia que outra coisa não estava certa", continuou.

Após uma série de exames, o neurologista pediatra da MU Health Care, Paul Carney, que diagnosticou a criança, disse que "o resultado veio, eu olhei para ele e foi um claro derrame". "Havia falta de suprimento de sangue para o lado esquerdo do cérebro", completou. O médico, que cuida de pacientes há duas décadas, nunca viu nada parecido. “Trata-se de uma criança. Como mencionei, realmente não há outro caso como este”, disse ele ao Outlet. "Se fosse qualquer pessoa com mais de 40 ou 60 anos, provavelmente teria um resultado muito diferente", comentou.

O menino passou por uma cirurgia para remover o coágulo. O especialista informou que, agora, está-se pesquisando se há ligação entre a covid e possíveis problemas neurológicos. "O diagnóstico de covid é importante porque pensamos que a razão pela qual pacientes com covid, incluindo a criança, têm derrames e uma variedade de outros problemas é que eles têm propensão a formar coágulos", disse Gomez.

Segundo os médicos, Colt provavelmente irá se recuperar completamente. Os pais de Colt estão esperançosos e alertam os pais. "É importante tomar cuidado, se você não quer que seus filhos passem por isso. As pessoas precisam estar mais atentas".