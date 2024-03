Corredor humanitário marítimo para Faixa de Gaza é anunciado

A União Europeia e os Estados Unidos anunciaram a abertura de um corredor humanitário marítimo entre o Chipre e a Faixa de Gaza para levar ajuda ao território palestino. É a primeira vez que algo do tipo é tentado desde o início da guerra entre o grupo extremista Hamas e Israel, em 7 de outubro de 2023.

Na quinta-feira (7), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia anunciado uma grande operação humanitária pelo mar. Segundo as autoridades americanas, ela envolveria a construção de um “embarcadouro temporário” em Gaza para permitir a chegada da ajuda, que pode levar várias semanas.

A medida permitirá um aumento da chegada de alimentos e outros produtos de primeira necessidade em Gaza, após uma verificação de segurança que atenda as exigências feitas pelos israelenses.

ONU aponta 2,2 milhões de pessoas em risco de fome na Faixa de Gaza

De acordo com a ONU, das 2,4 milhões de pessoas no território, 2,2 milhões estão em risco de fome e sem comida e água potável. Cerca de 1,7 milhão de foram deslocadas pelos combates e os ataques israelenses destruíram quase totalmente a infraestrutura no enclave.

Comunicado conjunto divulgado pelos participantes diz que “a situação humanitária em Gaza é terrível”. “É por isso que a Comissão Europeia, a Alemanha, a Grécia, a Itália, os Países Baixos, o Chipre, os Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido e os Estados Unidos anunciam hoje sua intenção de abrir um corredor marítimo para fornecer ajuda humanitária adicional, o que é urgente”, aponta a nota.

Embora reconheçam que esta operação será “complexa”, a UE e os EUA sublinharam sua determinação em trabalhar para “garantir que a ajuda seja prestada da forma mais eficiente possível”.

Acompanhada pelos primeiros-ministros grego, Kyriakos Mitsotakis, e belga, Alexander De Croo, Von der Leyen deve viajar em 17 de março para o Egito, que está mediando o conflito e mantém fechada sua fronteira terrestre com o enclave.

Vários países árabes e orientais, na sexta-feira (8), incluindo os Estados Unidos e a França, realizaram novas remessas aéreas de alimentos e ajuda médica.

Mas estes lançamentos aéreos, assim como o envio de ajuda por mar, não podem substituir a rota terrestre, segundo a ONU, que alerta para uma “fome generalizada quase inevitável” em Gaza.

Cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas na sexta-feira quando pacotes de ajuda foram lançados por aviões na cidade de Gaza, de acordo com uma fonte hospitalar.

Total de 30.878 pessoas morreram em Gaza desde o início da guerra em outubro de 2023

Após cinco meses de guerra, desencadeada em 7 de outubro por um ataque do Hamas a Israel, o país vem bombardeando o território palestino diariamente.

Nas últimas 24 horas, pelo menos 78 pessoas morreram, subindo para 30.878 o número de mortos em Gaza desde o início do conflito, segundo o Hamas.