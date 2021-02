Corpos de Bombeiros Voluntário ajuda a salvar cães de afogamento após tempestade

Bombeiros de Caacupé, a 53 quilômetros de Assunção, no Paraguai, se juntaram para ajudar a salvar animais de rua que estavam prestes a se afogar devido a uma forte tempestade que caiu sobre a cidade. Mesmo com água até a cintura e boa parte da localidade alagada, em algumas horas eles conseguiram salvar todos os animais e ainda os levaram para abrigos.

Animais desabrigados não tiveram como escapar dos alagamentos provocados pela tempestade

A notícia viralizou nas redes sociais na última terça-feira (2), quando a corporação compartilhou o caso no Twitter. “Evacuação na área de Chacoí. Voluntários da nossa instituição trabalharam com a ajuda dos cidadãos do local”, dizia o post.

Na publicação, o grupo também contou que devido à força da chuva e o volume de chamados, os bombeiros ficaram saturados e quase não deram conta de atender todas as comunidades afetadas. Nos registros é possível ver a água na altura dos quadris enquanto os bombeiros transportavam os animais em mini barcos.

#LoQueEstaPasando en 𝗖𝗔𝗔𝗖𝗨𝗣𝗘 |



⛈️La intensa lluvia registrada en la fecha hizo que el arroyo Ytu de Caacupé se desborde volviendo intransitable la Ruta PY2🛣️



Video📹: Gentileza #780AM pic.twitter.com/y3POfX3Hwd — Radio 780 AM (@780AM) February 2, 2021

#LoQueEstaPasando en 𝗖𝗔𝗔𝗖𝗨𝗣𝗘 |



👨‍🚒Bomberos voluntarios de la ciudad iniciaron la evacuación de los barrios más afectados🏠🌊. Varios perritos también fueron rescatados🐶



Foto📸: @BomberosCaacupe #780AM pic.twitter.com/2agmWYmKBB — Radio 780 AM (@780AM) February 2, 2021

Os riachos próximos transbordaram com o aumento do nível da água. Árvores caíram e bloquearam ruas e avenidas. Em alguns locais, o fornecimento de energia elétrica teve que ser interrompido para evitar possíveis problemas com a fiação exposta à água. A maioria dos moradores dessas áreas foram levados para abrigos.