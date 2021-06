Corpo de menina estava em uma mala com âncora a mil metros de profundidade

O corpo da pequena Olivia Gimeno Zimmermann, de 6 anos, foi encontrado no fundo do mar, a mil metros de profundidade, dentro de uma mala presa a uma âncora, na sexta-feira (11). A polícia espanhola retomou as buscas para achar a irmã de Olivia, Ana, de 14 meses, que pode ter levado o mesmo fim trágico. O pai é suspeito e está foragido.

As meninas desapareceram no final de abril. Elas foram levadas pelo pai, Tomás Gimeno, de Tenerife, na Espanha, sem a autorização da mãe.

Uma mala semelhante a que estava Olivia foi encontrada por um navio de pesquisa oceanográfica, que auxilia nas buscas, mas, segundo a Guarda Civil espanhola, estava vazia. Um robô subaquático ajuda na operação.

Segundo a polícia, o pai, antes do sequestro, ligou para a ex-esposa, "em um tom de despedida". A polícia suspeita que ambas foram assassinadas para causar uma "dor desumana em a ex-companheira".

Segundo a imprensa espanhola, o Tomás foi visto pela última vez carregando bolsas esportivas em seu barco.