Coreia do Norte e Rússia assinarão 'documentos importantes' durante visita de Putin

Moscou e Pyongyang assinarão uma série de "documentos importantes" durante a visita do presidente Vladimir Putin à Coreia do Norte esta semana, incluindo um possível tratado de parceria estratégica, informaram as agências de notícias russas nesta segunda-feira (17.06), citando um assessor do Kremlin.

Segundo Yuri Ushakov, citado pelas agências estatais, serão assinados vários 'documentos importantes, muito significativos".

Putin e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, também farão "declarações à imprensa" durante a visita, acrescentou.

O presidente russo viajará à Coreia do Norte "em 18 e 19 de junho para uma visita de Estado amistosa", informou previamente o Kremlin em um comunicado.

Os dois países, sujeitos a duras sanções internacionais, reforçaram os seus laços desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, no início de 2022.

As potências ocidentais Coreia do Sul e Ucrânia acusam Pyongyang de enviar armas a Moscou para a ofensiva na Ucrânia, em violação das sanções impostas pela ONU à Coreia do Norte.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul afirmam que, em troca, a Rússia forneceu ajuda a Pyongyang para o seu programa de satélites.

A Rússia e a Coreia do Norte negam que as armas de Pyongyang sejam usadas na Ucrânia.