Coreia do Norte denuncia Otan e EUA como 'ameaça global mais séria' para a paz mundial

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disse neste sábado que “denuncia nos termos mais fortes possíveis” a declaração da Otan alegando que Pyongyang está auxiliando a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia e os esforços dos Estados Unidos para expandir a sua política de alianças do bloco com países asiáticos.

Líderes da Otan acusaram, na quarta-feira, a Coreia do Norte e o Irã de apoiar a guerra russa ao fornecer apoio militar direto à Moscou. A cúpula também reforçou a intenção de adicionar a Ucrânia como membro e se posicionou mais fortemente em relação ao apoio chinês à Rússia.

“A ‘Declaração da cúpula de Washington’, preparada e tornada pública no dia 10 de julho, funciona para provar que os EUA e a Otan se reduziram a uma ferramenta para confronto, e que elas representam a mais grave ameaça à paz e segurança mundiais”, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, segundo a agência de notícias estatal KCNA.

VEJA MAIS

Ele afirmou que a tentativa dos EUA de expandir blocos militares com países da Otan e parceiros na Ásia, incluindo a Coreia do Sul e o Japão, era “a terrível origem de uma ameaça séria para a paz regional, exacerbando a precariedade do ambiente internacional de segurança e dando origem a uma corrida armamentista”.

Às margens da cúpula, a Coreia do Sul e os Estados Unidos definiram diretrizes para o estabelecimento de um sistema integrado de dissuasão prolongada na península coreana para conter as ameaças nuclear e militar da Coreia do Norte.

O Ministério da Defesa da Coreia do Norte criticou as diretrizes como “provocação imprudente”, levando Pyongyang a reforçar a sua própria capacidade de dissuasão nuclear.

"Seria incompreensível para qualquer pessoa imaginar o preço que vai ser pago se este aviso for ignorado," disse o ministério em nota oficial.