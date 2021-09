Consumir café pode ajudar na saúde do coração, diz estudo

Beber até três xícaras de café por dia pode reduzir os riscos de um acidente vascular cerebral (AVC) ou morte, é o que conclui um estudo apresentado na última sexta-feira, 27, no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia. Além de diminuir a incidência de algumas doenças, o estudo observacional mostrou que o café melhora a estrutura e função do coração.

Durante 11 anos, foram examinados o comportamento de cerca de 500 mil participantes que consomem café. A autora do estudo, Dra. Judit Simon, informou que até onde se tem notícia, essa é a maior análise já feita sobre o tema. “Até onde sabemos, este é o maior estudo para avaliar sistematicamente os efeitos cardiovasculares do consumo regular de café em uma população sem doenças cardíacas diagnosticadas”, explicou. Os participantes foram pessoas de meia idade, entre 40 e 69 anos, e sem doenças cardíacas.

O consumo foi associado a um risco 21% menor de AVC, 17% menor de morte por doença cardiovascular (DCV) e uma redução de 12% no risco de morte por todas as causas, bem como achados de ressonância magnética cardíaca mais favoráveis, em comparação com não beber café, ou consumir menos de meia xícara por dia.

No Brasil, um estudo semelhante foi realizado pela Universidade de São Paulo (USP). Foram analisados 8.780 funcionários públicos e foi concluído que a ingestão moderada de café (uma a três xícaras por dia) pode reduzir em 20% o risco de hipertensão. Os riscos e benefícios do café são estudados há muitos anos.

O médico cardiologista Victor Holanda, atuante no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, referência em cardiologia no estado, explica que os efeitos do café no corpo já são conhecidos e estudos como esse vem para ratificar os inúmeros benefícios que a bebida traz para o corpo.

"O café possui uma substância chamada Xantina. Ela causa efeitos no corpo todo. Melhora o sistema nervoso central, a nossa atenção, a memória e pode reduzir dores de cabeça em algumas pessoas. Por isso, é comum o consumo, principalmente pela manhã.

Tem estudos acerca da relação do café com a saúde do coração. Muitos afirmam que o café consegue reduzir a quantidade de gordura nas artérias do coração. Até então, achava-se que o café fosse apenas um vilão para saúde cardiovascular", explica o médico.

O estudo também analisou o tipo de café mais consumido. Na população estudada, os consumidores de café bebiam principalmente café instantâneo (55%), seguido de café moído filtrado (23%), descafeinado (20%) ou outros tipos de café (2%). O cardiologista afirma que as variadas formas de consumir bebida não tem relação direta com a qualidade. "Tem diversos tipos de café, o que varia é no sabor. Não tem nenhum estudo mostrando os malefícios da bebida em cápsulas ou qualquer outro tipo. Apenas será gosto pessoal", acrescenta Victor Holanda.

Café que se tornou empreendedorismo

Apesar da alta de 23,38% nos últimos meses, apontados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o café continua sendo essencial na mesa do brasileiro. O empresário Sérgio Villar, 63 anos, conta que o café sempre fez parte de sua vida e que o amor pela bebida o fez se tornar um grande pesquisador sobre o tema.

"Nos últimos 15 anos, passei a conhecer mais e estudar sobre os cafés especiais. Ainda morava em São Paulo quando aumentou a demanda por cafés produzidos e torrados de uma maneira única. Desde 2010, quando iniciei o projeto do meu restaurante, que o foco é a alimentação saudável e, claro, os cafés", conta Sérgio.

A paixão pelo café vai além. Sérgio Villar é Mestre Torrador, a forma como o café é moído, e um grande conhecedor do assunto. A especialidade dele são os cafés com grãos selecionados, cultivados e colhidos de uma maneira bem especial. "Quando você toma um café especial, não volta mais para o tradicional. Quando consumido da maneira pura, sem aditivos, os cafés fazem muito melhor para a saúde", ressalta.

"Quando consumido da maneira pura, sem aditivos, os cafés fazem muito melhor para a saúde", explica Sérgio Villar, empresário. (Igor Mota / O Liberal)

Consumo moderado para benefícios prolongados

Quando o assunto são doenças do coração, muitas dúvidas costumam aparecer em relação ao café, principalmente à arritmias cardíacas. O cardiologista Victor Holanda esclarece que com quantidade moderada, sem excessos, não há problemas. "Em consumo moderado, pode ter um controle da pressão, o que é mais interessante. Tudo em grandes quantidades fará mal para a saúde. É necessário um meio termo para que nada saia do controle", finaliza o médico.

Para Sérgio Villar, não lhe restam dúvidas dos benefícios da bebida no corpo. "Faz bem a tudo: afasta os problemas cardíacos, previne a diabetes, ajuda no emagrecimento, melhora o funcionamento do corpo em vários aspectos, memória, energia e respiração. Os cafés tradicionais e especiais são um grande aliado da nossa saúde", conclui o empresário

Curiosidades

O café é a 2ª bebida mais consumida no mundo, perdendo somente para a água.

O café é o 2º produto mais comercializado no mundo, perdendo somente para o petróleo

O Brasileiro consome, em média, 3 a 4 xícaras de café por dia

O Brasil é o maior produtor mundial de café



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Ana Carolina Matos, de O Liberal)