Confira 7 vulcões para conhecer e desfrutar de paisagens deslumbrantes

Com a polêmica em torno do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção no último domingo (19), muitas pessoas entraram em alerta com a pequena possibilidade da atividade provocar um tsunami no norte e nordeste do Brasil. Pensando nisso, confira uma lista de sete vulcões inativos para visitar sem medo e aproveitar momentos de lazer em lugares paradisíacos. As informações são do IG.

1- Thríhnúkagígur, Islândia

Traduzido para "Cratera dos Três Picos", o vulcão já está inativo há mais de quatro mil anos e conta com três crateras com altura de 20 km.

2- Monte Pelée, França

Em inatividade desde 1902, o vulcão tem 1.397 de altura e oferece paisagens e trilhas incríveis para os amantes de aventuras.

3- Molokini

Localizado próximo da Ilha de Maui, o vulcão tem 800m de largura e 50 de altura. Os turistas podem desfrutar de mergulhos para avistar um recife de coral que fica protegido das ondas.

4- One Tree Hill, na Nova Zelândia

O pico do One Tree Hill é marcado com um obelisco construído em homenagem ao povo Maori, que foi parte da fortificação feita no topo das formações vulcânicas. Hoje é famoso por ter criação de ovelhas.

5- Furna do Enxofre, em Portugal

No Furna do Enxofre é possível caminhar pelos arredores e no interior das ruínas. Apesar de bonito, o vulcão não está tão bem preservado e possui um forte odor, por isso o nome "Caverna do Enxofre".

6- Monte Kilimanjaro, na Tanzânia

Considerada a maior montanha da África, o Monte Kilimanjaro possui 5.895 metros acima do nível do mar. O lugar atrai os amantes de montanhismo e possui o Parque Nacional do Monte Kilimanjaro bem na base, para aqueles que não curtem se aventurar.

7- Monte Vesúvio, na Itália

Localizado em Nápoles, a última erupção do Vesúvio foi em 1944, atingindo mais de 12 mil casas, ele continua ativo até hoje, porém, adormecido. É um vulcão famoso por ter matado a população de Pompeia em 79 d.C. Como ainda pode entrar em erupção, a montanha é supervisionada 24 horas por dia.