Cineasta é esquartejado pelos pais por ser solteiro

Esta semana a polícia iraniana encontrou o corpo do cineasta iraniano Babak Khorramdin, assassinado pelos próprios pais após uma discussão sobre sua condição de solteiro. Pelas leis do país ele foi vítima de um crime de honra, pois o pai não aceitava o fato de o filho ter 47 anos e ainda não ser casado.

A polícia encontrou evidências do assassinato, ocorrido no último domingo (16), na casa da família em Ekbatan, oeste de Teerã. Os pais de Khorramdin foram presos e, na última quarta (19) foram levados a um tribunal de Teerã para prestar informações às autoridades.

O chefe do Tribunal Criminal de Teerã, Mohammad Shahriari, disse que o pai de Khorramdin confessou ter sedado e matado o filho a golpes de faca. Depois de esquartejá-lo, ele colocou os pedaços do cadáver em sacos de lixo e malas, e os jogou no lixo.

A agência de notícias iraniana Tasnim News divulgou em seu perfil no Twitter um vídeo dos pais de Khorramdin durante o depoimento ao tribunal de Teerã. O pai aparece algemado e diz que não tem remorsos nem se sente culpado.

Khorramdin estudou na Universidade de Teerã em 2009 com um mestrado em cinema e se mudou para Londres um ano depois. Desde 2010 vivia em Londres. Mas retornou ao país natal para para visitar os pais e ensinar cinema a seus compatriotas.

Apesar de uma lei de proteção aprovada em 2020 no Irã, os crimes de honra e a violência doméstica continuam. “Esta é uma área que a comunidade internacional precisa enfrentar com o Irã”, disse o analista e editor do Oriente Médio da TV Irã Internacional, Jason Brodsky.