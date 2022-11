Cientistas descobrem centenas de criaturas “estranhas” no fundo do oceano

O Instituto de Pesquisa dos Museus Vitória (MV) descobriu centenas de espécies de peixes e outras criaturas a mais de 5500 metros de profundidade, a 2500 quilômetros da costa ocidental da Austrália. A descoberta alucinante foi feita durante uma expedição ao redor das ilhas Cocos e Navidad. Com informações de History.

Os cientistas afirmam que as descobertas mostram a existência de espécies nunca antes registradas e a possibilidade de formar novos ramos da árvore da vida, que até agora permaneciam desconhecidos.

Entre as criaturas encontradas estão uma enguia cega com pele solta, pegajosa e transparente, um peixe-morcego do fundo do mar que arrasta grandes “pés”, um caranguejo eremita que tem como concha um coral colonial do fundo do mar, e até mesmo uma variedade de peixe voador. “Descobrimos um número incrível de espécies potencialmente novas vivendo neste remoto parque marinho”, disse o Dr. Tim O’Hara, do Instituto de Pesquisa dos Museus Vitória, cientista-chefe da expedição.

A equipe também produziu imagens tridimensionais detalhadas da enorme montanha sob as Ilhas Cocos, que nunca foram mapeadas em detalhes antes. “É realmente uma honra ver, pela primeira vez, essas características impressionantes reveladas das profundezas”, afirmou o pesquisador Nelson Kuna.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)