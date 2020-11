Ciclista colide com cacto e tem milhares de espinhos no corpo; assista

Um ciclista amador foi levado às pressas ao hospital para remover milhares de espinhos após bater em uma touceira de cactos durante uma corrida na Argentina.

Diego Moreno - que bateu em um buraco quando fazia um percurso na área do Parque da Cidade de Buenos Aires - foi atendido por moradores após a queda.

Um vídeo que mostra Moreno emergindo do mato com espinhos de cactos espetados por todo o corpo se tornou viral nas redes sociais.

Os internautas foram rápidos em comentar sobre o vídeo, com um usuário do YouTube brincando: "2020 resumido".

Moreno foi levado ao hospital para que o restante dos milhares de espinhos fosse removido do corpo dele.

O ciclista disse que teve sorte por seus ferimentos serem leves e afirmou que os óculos e o capacete lhe salvaram de ficar cego.

Moreno disse à imprensa local que ele pedalava com mais três ciclistas, “eu era o último da fila. Não vi uma pequena cratera no asfalto e bati no buraco. Graças a Deus eu estava usando óculos e capacete e não machuquei meu rosto ou cabeça. Porque a maneira como os espinhos se cravaram em mim poderia ter me cegado”.