China aprova primeira vacina contra covid-19 com tecnologia mRNA

A China aprovou sua primeira vacina contra covid-19 com tecnologia mRNA, que utiliza a mesma tecnologia da Pfizer e Moderna. Após o fim das restrições na China, os reguladores deram autorização para a produção da nova vacina, que será utilizada em casos de emergência.

O país fez uso de vacinas próprias como a CoronaVac e a Sinopharm, que usam partes de um coronavírus morto para expor o sistema imunológico à covid-19 e estimular a produção de anticorpos.

A tecnologia mRNA está sendo usada pela primeira vez no país nos imunizantes contra covid-19. O mensageiro RNA entra no corpo e produz temporariamente a proteína Spike. Quando a proteína entra em contato com o vírus, o sistema imunológico reconhece-o como vírus e começa a criar anticorpos.

O laboratório que vai produzir as vacinas na China diz que os primeiros resultados em testes têm sido promissores quando usadas como reforço. Os efeitos adversos foram muito menores no grupo dos idosos, em comparação com o grupo dos adultos.

O regime de Xi Jinping usou uma política de “covid-zero”, mas os protestos da população levaram à queda das restrições.