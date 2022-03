China acusa EUA de quebrar acordo ao vender armas para Taiwan

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lijian Zhao, afirmou nesta segunda-feira (14) que o país "se opõe firmemente" à venda de armas dos Estados Unidos a Taiwan. As informações são da Agência Estado.

De acordo com Zhao, isso "viola gravemente" o princípio de "uma única China", ou seja, de que Taiwan é parte integrante da China continental e também, os três comunicados conjuntos já firmados pelos dois países, "especialmente o de 17 de agosto".

O porta-voz diz ainda, na mensagem veiculada na conta oficial no Twitter da chancelaria chinesa, que os EUA, com essa atitude, interferem em questões internas da China e prejudicam os laços bilaterais, bem como "a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan".

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)