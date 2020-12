Argentina recebe imunizante russo e é o segundo país da América do Sul a ter vacina

As primeiras 300 mil doses da vacina russa contra a covid-19, batizada de Sputnik V, chegaram na manhã desta quinta-feira (24) à Argentina. Em um voo especial, as vacinas chegaram ao aeroporto internacional de Ezeiza, perto de Buenos Aires.

O país aprovou o uso do imunizante em "caráter de emergência" na quarta. As autoridades esperam aplicar as primeiras doses nos próximos dias na Argentina, que contabiliza 1.563.865 casos de coronavírus, com 42.314 mortes.

A Argentina foi o segundo país do mundo a aprovar a vacina Sputnik V, depois da Bielorrúsia. A nação aprovou também nesta semana a vacina produzida pela Pfizer.

Além do país, o Chile recebeu e deve iniciar a vacinação contra a covid-19 ainda nesta quinta. O imunizante aprovado é o da Pfizer.