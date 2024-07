Chanceler de Israel diz que ataque em Paris foi planejado pelo Irã

O ataque aos trens de alta velocidade de Paris, na França, foi atribuído ao Irã pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, nesta sexta-feira (26/07). Para o chanceler, o objetivo do país seria atacar a delegação israelense nas Olimpíadas.

Segundo Katz, o ministro dos Assuntos Estrangeiros da França, Stéphane Séjourné, foi alertado por ele de que o ataque poderia acontecer durante os Jogos Olímpicos. Katz afirmou ainda que o ato foi influenciado pelo “eixo do mal e radicalismo islâmico do Irã” e “o mundo livre deve deter o Irã agora –antes que seja tarde demais.”

Nasser Kanaani, ministro das Relações Exteriores do Irã, rebateu as acusações de Israel e declarou que as declarações feitas pelo israelense são “uma tentativa desesperada de desviar a opinião pública mundial do genocídio em Gaza”.

“As acusações levantadas pelo regime, que nos últimos 10 meses, ao matar dezenas de milhares de palestinianos inocentes, tanto homens como mulheres, e crianças, excedeu os limites da crueldade, são mais ridículas do que credíveis”, disse Kanaani.

As acusações entre os países se acentuam conforme se intensificam os desdobramentos da guerra entre Israel e Hamas.

A empresa ferroviária francesa SNCF anunciou nesta sexta-feira (26.07) que sofreu um "ataque maciço" para "paralisar" sua rede de alta velocidade, afetando 800 mil passageiros poucas horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.