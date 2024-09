CEO da Bluesky rebate críticas de Elon Musk em relação ao governo brasileiro

Jay Graber, CEO da Bluesky, plataforma concorrente do X, respondeu às críticas de Elon Musk em relação ao governo do presidente Lula (PT). O bilionário proprietário do X fez uma série de comentários negativos sobre o governo brasileiro após a suspensão da rede social no país. Em entrevista ao Correio Braziliense, Graber afirmou que a empresa “reconhece o governo brasileiro como um governo eleito democraticamente pelo seu povo”.

A executiva de apenas 33 anos, também anunciou que a empresa pretende “respeitar totalmente as leis e autoridades locais do Brasil e tomar decisões de moderação de conteúdo caso a caso, de acordo com nossas Diretrizes da Comunidade”. Desde a última sexta-feira (30/8), quando o X foi suspenso no território nacional, a rede social liderada por Graber conquistou mais de 2 milhões de novos usuários brasileiros.

Graber celebrou o aumento nos downloads do aplicativo e agradeceu aos brasileiros pela adesão ao Bluesky. A CEO escreveu: “Os brasileiros foram o primeiro grande grupo de usuários a se juntar quando o Bluesky entrou em beta em abril passado — estamos muito felizes em poder apoiar todos que estão se juntando agora!”.

Conhecida por sua postura bem-humorada, Graber celebrou a chegada em massa dos brasileiros à plataforma. Na última quinta-feira, quando o movimento ainda estava começando, ela postou em sua conta: "Bem-vindo (de volta), Brasil! Agora a festa pode realmente começar." Já no sábado, com os números disparando, ela reafirmou o compromisso: "Bem-vindo, faremos o nosso melhor para fazer do Bluesky um bom lugar para você!"

Em meio à avalanche de novos usuários, Jay Graber compartilhou uma publicação de uma usuária que brincava com a sobrecarga nos servidores: "Os 4 funcionários do Bluesky surtando tentando fazer o app não cair com tanto download por segundo." Jay respondeu com uma única palavra: "Preciso."

A equipe do Bluesky também anunciou várias atualizações para melhorar a experiência dos usuários brasileiros na plataforma. Entre as novidades, estão a possibilidade de publicar vídeos de até um minuto e a criação dos trending topics, permitindo acompanhar os assuntos mais comentados no país em tempo real.

Desenvolvedor do Bluesky recebe carinho dos brasileiros

Paul Fraze postou uma foto usando asinhas azuis (uma referência ao ícone do app) enquanto trabalhava para receber os novos usuários da plataforma (Foto: Redes sociais)

Um dos desenvolvedores do aplicativo, Paul Fraze, viralizou no último sábado (31/08) ao ser fotografado trabalhando para receber os novos usuários, usando um par de asinhas azuis, em referência ao ícone do Bluesky. Os brasileiros que aderiram à plataforma apreciaram o gesto e fizeram diversos elogios a Paul. O desenvolvedor revelou nesta terça-feira (3) estar adorando ser chamado de “pai” e “fofo” pelos usuários.