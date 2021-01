Centenas de pássaros morrem após estouros de fogos de artifício

Centenas de pássaros morreram depois do turbilhão de fogos de artifício na capital italiana, na noite de Ano Novo, conforme relatos e imagens postadas por grupos de direitos dos animais na sexta-feira, 01, chamando o episódio de "massacre".

Imagens de ruas próximas à principal estação ferroviária de Roma mostraram centenas de pássaros - a maioria estorninhos - espalhados sem vida pelo chão.

A causa das mortes não foi clara, mas a Organização Internacional para a Proteção dos Animais disse que parecia relacionada a uma exibição particularmente alta de fogos de artifício e fogos de artifício no bairro arborizado que muitos pássaros usam para fazer ninhos.

Em uma postagem, o defensor da vida selvagem Dominic Dyer afirma que os pássaros mais uma vez pagaram o preço pelo comportamento humano.

Hundreds of dead starlings litter the streets of Rome after New Year fireworks wildlife pays the price for human behaviour yet again #NewYear pic.twitter.com/ZXlmKGg25z