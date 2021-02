VÍDEO: Cataratas do Niágara congelam em meio a frente fria

Na segunda-feira (22), em meio a uma forte frente fria polar que continua atingindo várias regiões dos Estados Unidos, as famosas cataratas do Niágara congelaram. O gelo se formou no topo da famosa cachoeira depois que as temperaturas caíram para -19°C em Niagara, no norte do estado de Nova York.

Nuvens espessas de vapor e um arco-íris também eram visíveis na área, localizada na fronteira entre EUA e Canadá, uma das mais visitadas dos dois países. O fenômeno ocorreu depois que o presidente Joe Biden declarou um grande desastre no Texas, onde ocorreram apagões e pelo menos 30 mortes durante uma nevasca histórica.

Nas redes, circula uma teoria da conspiração afirmando que a nevasca no Texas é "fake". No país, ao menos 69 pessoas morreram de envenenamento por monóxido de carbono, hipotermia, acidentes de carro, incêndios em casas e afogamentos no período congelante.