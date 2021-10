Cassino irá pagar mais de 35 mil para quem assistir ‘Os Simpsons’ e conseguir prever o futuro

Os fãs de “Simpsons“ estão muito eufóricos com o emprego que o Platin Casino, no Reino Unido, está oferecendo. O estabelecimento procura alguém para assistir todos os episódios da série e conseguir prever o futuro. As informações são do Portal Pop Line.

A vaga é para “Analista da Série Simpsons” e a pessoa terá de ver as as 33 temporadas do desenho. Os Simpsons já é conhecida por ter previsto alguns acontecimentos antes de terem ocorrido na vida real, como a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos, e até a lesão de Neymar na Copa do Mundo.

O objetivo do Plantin Casino é prever possíveis eventos globais que podem ocorrer no mundo a partir de 2022. A pessoa que for contratada para vaga só precisa anotar eventos importante que ocorrem na trama. Além disso, o estabelecimento vai pagar cerca de £ 6,80 (R$ 51,10) por episódio. Ou seja, o salário fica em torno de £ 5.000, aproximadamente R$ 37.575.

Sem falar que o Plantin Casino também pagará todas as despesas e plataformas digitais que forem necessárias para o acompanhamento da série. O candidato selecionado também será presenteado semanalmente com uma caixa de donuts, em homenagem a Homer Simpson.