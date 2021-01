Casal sobrevive em área remota bebendo urina e caminhando por dois dias

Durante uma viagem por uma região remota no sul da Austrália, na primeira semana de 2021, o carro 4x4 de Jose Merlos e Nicky Wong atolou na areia e o casal ficou preso junto com o cachorro da família, um dálmata. Eles tiveram que passar dois dias caminhando, enfrentando um calor de 40ºC, até serem vistos e resgatados. O casal e o cachorro conseguiram sobreviver à aventura.

Quando se viram sem sinal de telefone e sem conseguir chamar os serviços de emergência, os noivos partiram à procura da cidade mais próxima, Innamincka.

Foram dois dias de caminhada. Jose chegou a beber a própria urina e água lamacenta de poças encontradas pelo caminho. "Quase não falávamos enquanto caminhávamos porque nossas bocas estavam muito secas. Tínhamos pouca comida, mas não podíamos comê-la porque não tínhamos saliva e não podíamos engolir", relatou o jovem.

O casal deixou cartas espalhadas pelo caminho com pedidos de socorro e escreveu “SOS” em letras gigantes no chão, para que o pedido pudesse ser visto também por aeronaves.

"Estava tão quente e estávamos com medo, pensei que iríamos morrer", disse Jose. Nicky chegou a não conseguir mais caminhar e seu noivo teve que implorar para que ela continuasse de pé.

Foi um funcionário de uma empresa de gás natural e petróleo da região quem passou de carro pelo caminho e resgatou o casal. O homem, conhecido apenas como Craig, disse ao casal que passava apenas uma vez a cada seis semanas por aquele caminho. Craig também contou que ainda faltavam 25 km até a cidade de Innamincka, destino pretendido do casal.

"Se ele não nos tivesse encontrado, teríamos morrido", projetou Jose.

Os noivos e o cachorro foram levados para um acampamento base de onde Craig trabalha. No local, receberam água e comida enquanto esperavam pelo Serviço de Ambulância Aérea.

A enfermeira que atendeu o casal disse que o casal teve sorte. "Felizmente para eles, a temperatura estava mais baixa do que o normal para esta época do ano, variando na casa dos 30°C, diferentemente dos 45°C que são comuns nessa época do ano", afirmou Chirs Belshaw.

O casal conta que aprendeu a lição. "Se tivermos que viajar para o interior novamente, compraremos um telefone via satélite e garantiremos que as autoridades da cidade à frente nos esperem", revelou Jose. Ele é francês e Nicky nasceu em Hong Kong.