Casa Branca cita diplomacia, mas diz que EUA não sabem qual a decisão de Putin

Secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki afirmou nesta terça-feira que as portas da diplomacia estão abertas para solucionar o conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia. Entretanto, ela destacou que não sabe qual decisão o presidente russo, Vladimir Putin, vai tomar.



Em coletiva de imprensa, Psaki afirmou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em conversa com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, reiterou nesta terça a "posição pela diplomacia" da Casa Branca.



Psaki destacou que, apesar de as portas para a diplomacia estarem abertas, isso não significa que os EUA não vão defender os valores de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deve decidir quem deve entrar.

Oferta de gás

Jen Psaki afirmou ainda que os Estados Unidos estão discutindo com outros países e fornecedores sobre como solucionar problemas na oferta de gás natural à Europa, caso haja uma invasão russa na Ucrânia.