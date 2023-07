Canadá proíbe uso de animais em testes de produtos cosméticos

Nesta terça-feira (27), o Canadá anunciou a proibição do uso de animais em testes de produtos voltados às linhas de cosméticos. As regulamentações também tornam crime mentir sobre testes em animais.

Em comunicado, o governo local reconheceu que o uso de animais diminuiu significativamente, mas que essa é uma medida necessária para os tempos atuais.

Darren Praznik, presidente da Cosmetics Alliance Canada (CAC), associação que representa o setor de cosméticos no país, qualificou a medida como um ato simbólico pois as empresas canadenses aboliram os testes em animais há anos.

Praznik explicou que "a indústria e os defensores dos animais trabalharam juntos durante anos para proibir testes cosméticos em animais" e acrescentou estar "muito satisfeito" com a decisão do governo canadense de aprovar esta lei.

Os testes em animais no setor de cosméticos foram proibidos em todos os países da União Europeia (UE) desde 2004. Outros países como Colômbia, Equador, México, Austrália, Reino Unido e Coréia do Sul também aprovaram leis contra testes em animais para produtos cosméticos. Nos Estados Unidos, apenas alguns estados proibiram os testes de produtos cosméticos em animais. No Brasil, a proibição está em vigor desde março deste ano.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)