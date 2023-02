Caminhão é encontrado com 18 migrantes ilegais mortos na Bulgária

Na manhã desta sexta-feira (17/2), um caminhão abandonado foi encontrado próximo à capital da Bulgária, Sofia, com pelo menos 18 migrantes mortos e outros 34, incluindo cinco crianças, que estavam escondidos na carroceria, e foram hospitalizados. O veículo transportava cerca de 40 migrantes ilegais, que estavam escondidos debaixo de madeiras na caçamba do caminhão. Uma criança estava entre os migrantes mortos.

VEJA MAIS

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Interior do país, os migrantes não tinham oxigênio suficiente no interior do caminhão e, além disso, estavam molhados e congelados, sem se alimentar por vários dias. O ministro da Saúde, Asen Medzhidiev, afirmou que as pessoas hospitalizadas estão em estado crítico, mas estável.

As autoridades búlgaras estão tentando identificar os responsáveis pelo transporte ilegal dos migrantes, que fugiram do local. A Bulgária é um dos países que fazem parte da rota de migrantes que buscam chegar a países mais ricos da União Europeia.