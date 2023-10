Câmera flagra transfiguração de cachorro em mulher no México; veja

Um vídeo com a imagem de um suposto cachorro se transformando em uma mulher, viralizou nas redes sociais na última quarta-feira (25). O suposto flagrante foi feito por câmeras de segurança instalada na parte externa de uma casa em uma cidade do estado de Coahuila, no México.

Segundo o jornal mexicano Milenio, as imagens misteriosas foram registradas por volta da meia-noite de quarta-feira, e mostram que, ao fundo, perto do portão da garagem, uma estranha figura desce da caçamba de uma caminhonete estacionada próximo à saída. Um homem é visto saindo pela porta de casa com seus dois cachorros. Durante o primeiro minuto de gravação, ele não percebe a presença do suposto nagual.

A sombra do que parece ser o animal mítico, com membros longos e finos, transforma-se de uma “figura canina” em ser humano. Um dos cães percebe a movimentação e alerta o dono, que também se aproxima, mas a “estranha criatura” se encolhe e esconde atrás da carroceria do veículo. O homem volta correndo para casa, enquanto atrás da caminhonete uma mulher se levanta, abre o portão e deixa o local, com um dos cachorros atrás dela.

De acordo com o Milenio, as histórias sobre a existência desse ser lendário remonta aos tempos pré-hispânicos, quando se acreditava que cada pessoa nascia com um espírito animal que a protegia, mas, alguns acreditam que essa ligação era tão forte que seria possível se transformar no bicho.

Nahual ou nagual

Na cultura popular mexicana exite a lenda de que um ser sobrenatural que pode assumir a forma de diferentes animais, o chamado nahual ou nagual. Esse ser mítico é bem conhecido na mesoamérica, especialmente nas zonas rurais, e associado à capacidade de uma pessoa se transformar em animal.

A palavra “nahual” ou “nagual” é derivada de “nahualli”, da língua nahuatl, que se traduz como “o que se torna minha roupa”, em referência à capacidade de as criaturas assumirem a forma animal à noite e manter a vida aparentemente normal durante o dia.