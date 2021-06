Briga entre vizinhos resulta em árvore podada ao meio

Uma rixa de fronteira entre dois proprietários de casas terminou com a mídia social apelidando um dos lados de "os vizinhos mais medíocres de todos os tempos", depois que eles cortaram um uma bela árvore ao meio. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Bharat Mistry, 56, e a família foram destituídos de uma árvore complera quando seus vizinhos chamaram podadores de árvores para cortar metade dos galhos de um pinheiro de 5 metros de altura que existe há 25 anos.

A ação drástica veio após uma disputa de um ano entre Mistry e os vizinhos Graham e Irene Lee, ambos na casa dos 70 anos, no subúrbio frondoso de Sheffield, em Waterthorpe, no Reino Unido.

Vizinhos lamentaram poda da árvore (Reprodução)

Ele alegou que o casal de vizinhos reclamava que pássaros na árvore estavam fazendo muito barulho e bagunçando o caminho de seu bangalô em um beco sem saída tranquilo.

A notícia bizarra foi vista pela primeira vez no site Reddit, em um post que apresentava uma foto de uma rua residencial tranquila, com a árvore partida ao meio.

Mistry, um gerente de projeto, disse: “Ele está lá há 25 anos e nós aparamos em forma de bola com o acordo do vizinho. Mas recentemente chegaram pássaros à árvore comuns nesta época do ano. Ele começou colocando sacos de lixo pretos na árvore para impedir os pássaros que estavam lá. No fim de semana passado, ele disse que iria pedir a um podador para cortá-la e pedimos a ele que não o fizesse, mas eles vieram na sexta-feira e o fizeram.”

Sem acordo

Mistry e a família assistiram horrorizados enquanto uma equipe de podadores retalhava a amada árvore, que fazia parte do gramado deles por um quarto de século.

Ele acrescentou: “Ficamos absolutamente perturbados. Imploramos e suplicamos a eles que não o fizessem, mas eles estavam decididos.”

Ele reconheceu que o vizinho “tem o direito de cortar tudo o que está para o lado da propriedade dele. Mas você tem que perguntar, por que depois de 25 anos você faria isso? Está acima da altura da cabeça, a parte inferior dos galhos começa a cerca de 2,5 metros de altura e cortamos os galhos mais abaixo para sermos amigáveis ​​com eles. Ele pode entrar e sair do carro sem problemas. Tínhamos perguntado se poderíamos apará-lo e colocar uma rede nele para impedir que os pássaros entrassem, mas não houve acordo com eles.”