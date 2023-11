Brasileiros devem deixar Faixa de Gaza nesta quarta-feira (8), afirma líder do governo

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, informou que os 34 brasileiros que aguardavam liberação na Faixa de Gaza devem deixar o território palestino nesta quarta-feira (8). O grupo deve voltar ao Brasil a bordo de um avião presidencial que está no Cairo, capital do Egito.

Entenda o caso

Nesta terça-feira (7), mais uma lista de estrangeiros autorizados a deixar o local foi divulgada pela Embaixada do Brasil na Palestina. Porém, pela quinta vez, o grupo de 34 pessoas, composto na maioria por mulheres e crianças, ficou de fora da liberação.

Negociações

Segundo Wagner, a notícia da autorização da saída do grupo veio após inúmeras tentativas de negociações para liberação dos brasileiros. Ele informou que estava na sessão de votação da reforma tributária, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, quando recebeu a informação positiva.

Das 34 pessoas que aguardam para retornar ao país, 24 são brasileiros, 7 são palestinos com Registro Nacional Migratório (RNM) e 3 são palestinos. Do total, 18 são crianças, 10 são mulheres e 6 são homens.

As tratativas para a saída de estrangeiros de Gaza começaram na última quarta-feira (1º), mas até o momento nenhum brasileiro teve autorização para ir embora da região.

“Uma boa notícia é que tudo indica que amanhã, finalmente, os 34 brasileiros em Gaza vão sair. Eu diria que está quase confirmado, mas como tudo lá é surpresa, só confirmaria quando eles estiverem no avião”, afirmou o parlamentar.

A Embaixada de Israel no Brasil alegou que o governo israelense "está fazendo absolutamente tudo que pode e que está ao seu alcance" para garantir a repatriação dos brasileiros retidos na Faixa de Gaza.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)