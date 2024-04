Brasileiro de 53 anos é preso nos Estados Unidos por 12 crimes sexuais contra crianças

Um brasileiro de 53 anos foi preso nos Estados Unidos acusado de praticar 12 crimes sexuais contra crianças e adolescentes no estado de Massachusetts. Ele foi detido em 28 de março, mas prisão só foi divulgada nesta sexta-feira (12/04).

A informação é do grupo americano de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston. O diretor do escritório do ERO, Todd M. Lyons. em Boston, afirmou: "este cidadão brasileiro foi acusado de alguns crimes horríveis e perturbadores".

O acusado foi processado no Tribunal Superior de Middlesex, em 7 de abril de 2022, por diversas acusações de estupro contra crianças e adolescentes.

"Não é o tipo de pessoa que queremos interagindo livremente com as crianças dos nossos bairros", acrescentou Lyons.

Homem vivia ilegalmente no país. De acordo com o ERO, ele imigrou para os EUA em 2001 com autorização para permanecer no país até 2002, o que não foi cumprido.

A informação é de que o brasileiro foi localizado em março de 2007 e ficou sob custódia. Na época, ele foi considerado apto à deportação de acordo com a Lei de Imigração e Nacionalidade e colocado em processo de remoção.

Mas, ele deixou a custódia no mês seguinte. Um juiz determinou que o prazo para a saída voluntária dos Estados Unidos fosse até junho de 2008. Consta no texto publicado pelo ERO que ele conseguiu retornar aos EUA, em data desconhecida, sem a devida documentação.

Ele foi preso em 2021 pelo Departamento de Polícia de Everett. Na ocasião, o brasileiro foi acusado de agressão e estupro de uma criança. Um ano depois, a Justiça dos EUA mandou soltá-lo.