VÍDEO: Brasileira registra ‘entrega relâmpago’ por drone na China

Um vídeo de uma brasileira vivendo uma experiência inusitada na China tem feito sucesso nas redes sociais. Marina Guaragna, conhecida por compartilhar curiosidades e informações sobre o país asiático, desta vez, registrou o funcionamento de uma entrega de café feita por drone.

Veja:

No vídeo, Marina se surpreende com a velocidade do serviço. “Eu estou tremendo, fico muito nervosa com as tecnologias. Meu Deus, eu não duvido. Ah, chegou muito rápido!”, comenta a influenciadora.

Segundo ela, o pedido foi feito pelo celular e entregue pelo drone em apenas 10 segundos. “Sem trânsito fica mais fácil”, brincou.

O vídeo mostra a reação de Marina ao receber o pedido e descreve o processo como "bizarro" pela rapidez e eficiência. "Eu nunca vi uma entrega tão rápida na minha vida", exclamou.

Tecnologia

A tecnologia de entrega por drones está se tornando cada vez mais comum na China, especialmente em áreas urbanas densas, onde o trânsito pode ser um grande obstáculo.

O vídeo também mostra a interação de Marina com o dispositivo e o barulho do drone, além de sua surpresa com o tamanho do pacote entregue.