Brasil e EUA firmam acordo de cooperação para transição energética

Na última sexta-feira (21), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, assinaram um compromisso de cooperação conjunta para o desenvolvimento de projetos de energia limpa. O acordo bilateral representa uma renovação dos valores e ideais do Fórum de Energia Brasil-EUA (USBEF). A parceria foi firmada durante a participação dos líderes na 14ª Reunião Ministerial de Energia Limpa e 8ª Missão Inovação, na cidade de Goa, na Índia.

O compromisso estabelece que os países devem atuar em papéis de liderança na promoção de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para descarbonização. O Plano de Ação USBEF 2023-2024 indica 4 áreas prioritárias para colaboração entre os países:

- Mobilização do setor privado e envolvimento da comunidade: Convocar o Clean Energy Industry Dialogue (Ceid) este ano, compartilhar abordagens para incentivar o investimento do setor privado, aprofundar o envolvimento da comunidade e os benefícios, especialmente para projetos de energia financiados com recursos públicos;

- Gerenciamento de carbono e metano: Intercâmbio de conhecimentos especializados em captura, armazenamento e utilização de carbono e mitigação de metano;

VEJA MAIS

- Energia nuclear civil: Continuar e expandir a cooperação em energia nuclear civil e lançar novos esforços em regulamentação nuclear civil e nova geração de energia nuclear;

- Renováveis e modernização da rede: Aumentar a cooperação em energia renovável e eficiência energética, particularmente em setores estratégicos como hidrogênio limpo, energia eólica offshore, combustíveis sustentáveis e modernização e armazenamento da rede.

No acordo, ficou definido que representantes dos 2 governos devem se reunir a cada 3 meses para avaliar a implementação do plano de ação. Também foi anunciado que o Brasil vai sediar a próxima reunião ministerial do USBEF, em 2024, além da 15ª Reunião Ministerial de Energia Limpa e da 9ª Reunião da Missão Inovação, que vai acontecer em Foz do Iguaçu.

Outros acordos

O ministro Alexandre Silveira também acertou a adesão do Brasil em outras iniciativas globais para acelerar a transição energética e promover a descarbonização. Silveira assinou compromissos com as seguintes iniciativas: Descarbonização Profunda da Indústria e Transformação da Indústria Solar; e Hubs Marítimos de Energia Limpa.

O ministro de Minas e Energia ainda informou que estuda ingressar em compromissos adicionais para o avanço da agenda. “Estamos confiantes de que podemos contribuir ativamente para estabelecer regras equilibradas e que efetivamente permitam destravar investimentos em larga escala. A adesão a esses esforços está em sintonia com a nova política brasileira de promoção da descarbonização, transição energética e bioeconomia”, declarou Silveira.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).