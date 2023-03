Bombardeiros dos EUA se aproximam da fronteira russa e se afastam após envio de caça, diz Rússia

Dois bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos voaram na direção da fronteira russa, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, mas se afastaram após um caça russo Su-35 ser acionado para sobrevoar o Mar Báltico. O incidente, ainda de acordo com o país liderado por Vladimir Putin, teria ocorrido na segunda-feira (20), poucos dias após a queda de um drone dos Estados Unidos no Mar Negro em 14 de março, depois de ele ser interceptado por jatos russos.

O Ministério da Defesa da Rússia informou ainda que após as aeronaves norte-americanas se afastarem, o caça russo retornou à base. Washington ainda não se posicionou sobre o suposto sobrevoo das aeronaves.

VEJA MAIS

"Em 20 de março, as instalações de radar das forças de defesa aérea do distrito militar ocidental em serviço no Mar Báltico detectaram dois alvos aéreos voando na direção da fronteira estatal da Federação Russa", disse o órgão, afirmando ainda que os alvos eram bombardeiros estratégicos B52H, da Força Aérea dos EUA.

De acordo com a Rússia, o voo do Su-35 foi feito estritamente de acordo com as regras internacionais de uso do espaço aéreo.