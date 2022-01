Biden defende reformas em normas do Senado para aprovar legislação eleitoral

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta terça-feira reformas nas regras do Senado norte-americano para garantir a aprovação de legislação eleitoral com maioria simples. O democrata discursou no Centro de Mudanças Sociais Não Violentas Marthin Luther King Jr, em Atlanta, no Estado da Georgia.

Ele disse que defende mudanças na norma conhecida como "filibuster", que, na prática, demanda que as propostas de lei sejam aprovadas apenas por maioria absoluta. "Para proteger nossa democracia, apoio mudar as regras do Senado", ressaltou

Biden também exortou o Congresso a aprovar a proposta de lei conhecida como "Freedom To Vote Act" (Lei da Liberdade ao voto), que propõe uma série de reformas para facilitar o voto. "Não podemos dizer que uma regra do Senado nos privou de nossa liberdade fundamental", afirmou

O líder da Casa Branca também relembrou os eventos que culminaram na invasão do Congresso em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do ex-presidente Donald Trump tentaram impedir a oficialização da vitória de Biden nas eleições presidenciais. "Objetivo dos aliados de Trump é privar os direitos de todos os que votaram contra ele", disse.