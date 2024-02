Biden chama Putin de ‘FDP louco’ e promete impor sanções ao presidente russo; embaixador reage

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que vai impor sanções diretas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (23). Biden fez o anúncio nesta quinta (22) em São Francisco, após ter se reunido com a viúva e a filha de Alexei Navalny, opositor do mandatário russo. O presidente americano classificou Putin como “responsável” pela morte de Navalny.

“Tive a honra de me encontrar com sua esposa e filha e afirmar que ele era um homem de uma coragem incrível. Amanhã [23/2] anunciaremos sanções contra Putin, responsável pela sua morte”, declarou Biden. O presidente norte-americano também disse que a esposa de Navalny “continuará lutando”.

Antes da fala do Biden, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, já havia classificado como “histeria” a repercussão da morte de Navalny no Ocidente, quando disse que os países ocidentais não devem intervir em assuntos russos.

“FDP louco” e repercussão no Kremlin

Mais cedo, em um evento de arrecadação de fundos também em São Francisco, o presidente americano chamou Putin de “maluco filho da ****”. De acordo com repórteres que o acompanhavam, Biden teria dito: “Temos um maluco FDP, aquele cara, Putin, outros. E temos sempre que nos preocupar com um conflito nuclear. Mas a ameaça existencial à humanidade é o clima”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se manifestou em resposta, afirmando que as declarações “grosseiras não ofenderiam de forma alguma o chefe de outro país, especialmente o presidente Putin, mas isso é uma enorme vergonha para o país”.

Já o próprio presidente russo deu uma resposta irônica: “Estamos prontos para trabalhar com qualquer presidente. Mas acredito que, para nós, Biden é um presidente preferível para a Rússia e, a julgar pelo que ele acabou de dizer, estou absolutamente certo”, declarou Putin à televisão estatal Rússia 1, esboçando um leve sorriso.

Embaixador russo também se pronuncia

Anatoly Antonov, embaixador russo nos EUA, disse que o comentário do presidente Joe Biden não se resolverá com uma simples retratação. “É improvável que a situação atual seja resolvida com simples desculpas, e as autoridades dos EUA não concordarão com isso”, afirmou o embaixador. “Estritamente falando, não esperamos uma resposta adequada. À medida que nos aproximamos das eleições de novembro na América, este tipo de aventuras começam a se tornar rotina”, acrescentou.

Uma nota de repúdio foi enviada pela embaixada russa ao Departamento de Estado dos EUA “sobre a natureza ultrajante e inaceitável dos insultos feitos pela liderança americana contra o presidente russo”, na qual Antonov afirma que o governo Biden “continua destruindo os restos do legado positivo das relações russo-americanas” e “a retórica inadequada das autoridades americanas apenas testemunha a impotência e a falta de bom senso na atual política em relação à Rússia”.