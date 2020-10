Bebê mostra o 'dedo do meio' e boceja em ultrassom

Alguns filhos preocupam os pais quando entram na adolescência, com a rebeldia característica, mas um casal da Inglaterra já teve um teste logo na barriga da mãe, Jess Johnson, que fez um ultrassom que registrou o bebê "bocejando", como se estivesse com sono, e mostrando o "dedo do meio".

Jess vai ter o filho em breve, o primeiro, e fez um ultrassom em 4D para ver se estava tudo bem. Ela e o marido, David Lewis, tiveram uma surpresa ao verem a imagem.

Jess, depois da surpresa, levou na brincadeira: "No final do ultrassom, ele começou a cobrir o rosto, como se quisesse dizer 'vocês têm fotos suficientes, agora me deixem em paz'. Cinco minutos depois, ele decidiu nos mostrar o dedo médio, querendo dizer 'chega, me deixem em paz'".

Nas redes sociais, no Brasil, um internauta comentou: “Quando sair vai dar trabalho...” Outro disse que a imagem mostra como vêm os novos habitantes da Terra. Alguns, claro, levaram o tema a sério e disseram que “se vê maldade em tudo”.