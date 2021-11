Bebê de um ano e meio morre após cair em balde e se afogar

Enquanto a mãe estava lavando roupas, uma criança de um ano e meio caiu dentro de um balde e morreu afogada nesta quarta-feira (17), em no Departamento de Amambay, no Paraguai, perto da fronteira com o Brasil. A família mora na colônia indígena Pirity. As informações são do portal Campo Grande News.

A avó da bebê conta que foi tudo muito rápido. A menina estava no quarto, saiu correndo e caiu no balde. A mãe deu falta da criança enquanto lavava roupas.

A busca pela criança começou poucos minutos após o acidente, mas a mãe já a encontrou desacordada dentro do balde. O Corpo de Bombeiros do Departamento de Amambay foi acionado e a menina levada ao hospital, mas não resistiu e morreu.

A menina foi velada e sepultada ainda nesta quarta. A Polícia Nacional e o Ministério Público do Paraguai acompanham o caso.