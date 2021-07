Bebê de 5 meses tem doença rara que transforma corpo em 'pedra'; entenda

Lexi Robins, uma bebê britânica de apenas cinco meses, foi diagnosticada com doença rara chamada Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP), popularmente famosa por transformar o corpo em “pedra”. Basicamente, a condição faz com que os músculos, os tendões e os ligamentos sejam gradativamente substituídos por ossos. Os pais da menina organizaram uma campanha para conscientizar e dar mais visibilidade sobre a doença. As informações são do Metrópoles.

A doença age dificultando os movimentos e, com o passar do tempo, os paralisa. Os pais desconfiaram que havia algo de incomum com a menina logo que ela nasceu, devido não movimentar mãos e pés. Após estudos, ela foi diagnosticada com FOP.

(Reprodução: Metrópoles)

Não há cura para a doença ou forma de evitar o seu desenvolvimento. Dessa maneira, é comum que os pacientes fiquem confinados a uma cadeira de rodas ou à cama após os 20 anos de idade. Todo cuidado deve ser tomado com essas pessoas, um trauma causado por uma queda pode agravar o problema. Isso, inclusive, limita a vida deles na infância.