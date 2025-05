Avião voa por 10 minutos sem comando após copiloto passar mal e comandante ficar trancado

Um voo da Lufthansa com destino à Espanha no ano passado ficou sem piloto por 10 minutos depois que o copiloto desmaiou enquanto estava sozinho na cabine, informou no sábado, 17, a agência de notícias alemã dpa.

Durante o voo de Frankfurt, na Alemanha, para Sevilha, na Espanha, em 17 de fevereiro de 2024, o copiloto de um Airbus A321 desmaiou enquanto o comandante estava no banheiro, segundo a dpa, referindo-se a um relatório da autoridade espanhola de investigação de acidentes CIAIAC.

A aeronave, que transportava 199 passageiros e seis tripulantes, voou por cerca de 10 minutos sem um piloto no comando, de acordo com o relatório.

A Lufthansa informou à dpa que estava ciente do relatório da investigação e que seu próprio departamento de segurança de voo também havia conduzido uma investigação. A empresa não divulgou os resultados, disse a dpa.

A aeronave conseguiu continuar voando de maneira estável graças ao piloto automático. Durante esse período, o gravador de voz registrou ruídos estranhos na cabine que pareciam uma emergência médica aguda, segundo a dpa.

O comandante inicialmente tentou entrar na cabine usando o código padrão de abertura da porta, que aciona um alarme para que o copiloto possa liberá-la. Ele fez isso cinco vezes, sem conseguir entrar. Uma comissária tentou contato com o copiloto pelo telefone de bordo.

Finalmente, o comandante digitou um código de emergência que permitiria a abertura automática da porta. No entanto, pouco antes de a porta se abrir automaticamente, o copiloto conseguiu abri-la por dentro, apesar de estar passando mal, informou a dpa.

O piloto então decidiu fazer um pouso não programado em Madri, onde seu colega foi levado a um hospital.