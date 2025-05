Partido de Milei é o mais votado nas eleições legislativas de Buenos Aires

O La Libertad Avanza (LLA), partido do presidente da Argentina, Javier Milei, venceu as eleições legislativas realizadas neste domingo, 18, em Buenos Aires, reduto tradicional do movimento de centro-direita PRO, que ficou com o terceiro lugar, atrás do peronismo de centro-esquerda, segundo os órgãos oficiais. No pleito, metade dos 60 assentos legislativos estavam em disputa.

O resultado coloca o LLA como o mais votado na capital argentina, que desde 2007 era governada pelo PRO, do ex-presidente Mauricio Macri, cujo apoio foi crucial para a vitória de Milei em 2023.

"Hoje se pinta de violeta o bastião amarelo", disse Milei ao celebrar a vitória, em referência às cores que identificam seu partido e o PRO. "A partir de agora vamos pintar de violeta todo o país", afirmou.

Com 98,15% das urnas apuradas, o representante de Milei, Manuel Adorni, tinha 30,13% dos votos, acima dos 27,35% do candidato peronista Leandro Santoro. Silvia Lospennato, do PRO, tinha 15,92%. As informações são do Instituto de Gestão Eleitoral de Buenos Aires.

"Hoje decidimos entre dois modelos", disse Adorni, em referência ao peronismo. "Entre o da casta, dos privilégios, o de poucos, e o modelo da liberdade".

Santoro, que era favorito nas pesquisas de intenção de votos, afirmou que é necessário colocar o resultado da eleição "em contexto" e que o PRO como projeto político deixou de representar a maioria dos portenhos.

Por sua vez, Lospennato disse que os resultados não foram os esperados e que considera que não faz bem ao país que a "discussão política se transforme numa discussão sem regras da democracia". As informações são da Associated Press.