AVC: pesquisadores descobrem que sinais chegam 10 anos antes de acidente; saiba identificar

As pessoas exibem sinais reveladores de um derrame futuro até dez anos antes de acontecer, revela um estudo. Os futuros pacientes passam a ter um declínio mental mais rápido e diminuição da capacidade de realizar tarefas diárias, como cozinhar. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Identificar esses sinais precoces pode permitir que os pacientes reduzam seus riscos adotando um estilo de vida mais saudável ou experimentando novos medicamentos.

Pesquisadores da Erasmus MC University, em Rotterdam, da Holanda, examinaram dados de 14.712 pessoas que foram rastreadas por até 28 anos.

Cada um passou por uma série de testes mentais e físicos e uma entrevista forense no início do estudo e após alguns anos.

Isso incluiu testes de memória, fluência verbal, tempos de reação e uma avaliação de sua capacidade de lavar, cozinhar, limpar e administrar finanças.

Durante o período do estudo, 1.662 participantes sofreram o primeiro derrame, com idade média de 80 anos.

Desempenho cai

A análise revelou que seu desempenho nos testes começou a divergir daqueles que não sofreram um AVC até dez anos antes do evento.

As diferenças na capacidade de realizar tarefas diárias básicas e avançadas surgiram dois a três anos antes do AVC.

Mulheres, pessoas com menos qualificações acadêmicas e aqueles com um gene associado à doença de Alzheimer parecem ter em maior risco.

O desempenho das vítimas de AVC continuou a cair mais rapidamente após o evento.

A Dra. Alis Heshmatollah disse: “Nossas descobertas demonstraram que futuros pacientes com AVC começam a se desviar dos controles sem AVC até 10 anos antes do evento agudo, sugerindo que os indivíduos com declínio cognitivo e funcional correm um risco maior de AVC e são possíveis candidatos para prevenção.”

O Alis disse que as descobertas sugerem que mudanças físicas prejudiciais estão ocorrendo no cérebro com vários anos de antecedência.

Ela acrescentou: "O declínio acelerado da cognição e do funcionamento diário antes do derrame sugere que os indivíduos com derrame futuro sofrem de danos intracerebrais acumulados anos antes do evento agudo, como doença cerebral de pequenos vasos, neurodegeneração e inflamação."

Cerca de 100.000 pessoas no Reino Unido sofrem um derrame a cada ano e há 1,2 milhão de sobreviventes em todo o país.

No Brasil, em 2020, mais de 78,6 mil pessoas morreram em decorrência de um AVC.

O estudo, publicado no Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, não examinou diferenças no tipo de acidente vascular cerebral, nem a gravidade.