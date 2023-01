Autoridades do Japão indiciam suspeito de assassinar ex-primeiro ministro do País

Ontem (13) a Procuradoria do Japão indiciou um homem pelo de ter assassinado o ex-primeiro-ministro do País, Shinzo Abe. Tetsuya Yamagami, de 42 anos, assumiu autoria do crime e, de acordo com avaliação psicológica, está apto para ser julgado. As informações são do UOL.

O réu foi preso na cena do crime, em julho de 2022, quando o ex-ministro foi morto a tiros durante um comício na cidade de Nara. A reportagem diz que Yamagami responde por acusações de assassinato e violação das leis de controle de armas. Em caso de condenação, ele pode enfrentar a pena de morte.

Ao admitir o crime, Yamagami falou que atirou em Shinzo Abe por crer que o político tinha vínculos com a Igreja da Unificação, instituição em que o homem guardava um sentimento de rancor, após sua família entrar em falência por conta de ofertas. Entretanto, o ex-primeiro-ministro não era membro da Igreja.