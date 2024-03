Autoridades de inteligência dos EUA afirmam que TikTok pode interferir nas eleições

A diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Avril Haines, afirmou que “não se pode descartar” a possibilidade do TikTok ser usado pelo governo chinês para influenciar as eleições norte-americanas deste ano. A declaração foi feita para legisladores na última terça-feira (12).

Na mesma ocasião, o diretor do Departamento Federal de Investigação (tradução do inglês para FBI), Christopher Wray, afirmou que é “extraordinariamente difícil de detectar a capacidade de conduzir operações de influência” do TikTok. “Isso que o torna um risco tão pernicioso”.

Na quarta-feira (13), a Câmara dos EUA aprovou um projeto de lei que pode proibir a plataforma no país, caso ela não fosse desvinculada da empresa-mãe chinesa, a ByteDance.

Em nota à CNN, um porta-voz do TikTok declarou que a plataforma implementa medidas de forma regular “contra comportamentos enganosos, incluindo redes de influência secretas em todo o mundo”. Ele afirmou que a empresa “tem sido transparente” ao denunciar publicamente essas ações maliciosas.

A empresa, diz o comunicado, protegeu a plataforma “durante mais de 150 eleições em todo o mundo e continua a trabalhar com comissões eleitorais, especialistas e profissionais de checagem de fatos para salvaguardar a comunidade durante este ano eleitoral histórico”.

O texto aprovado na Câmara ainda precisa do aval do Senado e receber a sanção do presidente dos EUA, Joe Biden, para se tornar lei.

Para os legisladores dos EUA que apoiaram o projeto, o TikTok representa uma potencial ameaça à segurança nacional.