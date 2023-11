Autoridades da Colômbia decidem sacrificar alguns dos 166 hipopótamos de Pablo Escobar

Autoridades colombianas decidiram aplicar a eutanásia em alguns dos 166 hipopótamos que pertenciam a Pablo Escobar, morto há 30 anos, por estarem se reproduzindo de forma descontrolada. A decisão foi anunciada oficialmente pela ministra do ambiente do país, Susana Muhamad, na última quinta-feira (02).

O maior narcotraficante do mundo importou um casal de hipopótamos da África para o seu zoológico particular. Após a morte de Escobar, os mamíferos começaram a se reproduzir e a atacar pescadores no rio Magdalena, o principal da Colômbia.

Estima-se que os 166 hipopótamos existentes hoje na Colômbia se tornarão 2.035 caso a reprodução não seja controlada, segundo o site France Presse.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com