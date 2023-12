Austrália e mais países já celebram a chegada de 2024; vídeo

Enquanto se aguarda pela chegada do novo ano no Brasil, do outro lado do mundo já se fez a festa para dar as boas-vindas a 2024. Em algumas partes do mundo, como por exemplo, Austrália e Nova Zelândia foram alguns dos primeiros países a festejar o Réveillon.

A Austrália preparou um belo espetáculo para dar as boas-vindas a 2024. Mais de um milhão de pessoas eram esperadas em Sydney para a tradicional queima de fogos.

Assista:

Devido ao fuso horário de cada país e à rotação da Terra, que dá origem à sucessão do dia e da noite nas duas metades do planeta. Além desses, Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul também já celebraram a chegada do novo ano, assim como Hong Kong, Xangai, Filipinas, Tailândia, Taiwan, China, Kiribati e Singapura.